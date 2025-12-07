Ottava vittoria per Verstappen davanti a Piastri, Norris terzo e campione del mondo

© Getty Images
La Ferrari chiude il suo deludente Mondiale con il quarto posto di Leclerc dietro ai tre contendenti al titolodi Stefano Gatti
Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris conquista il suo primo titolo iridato grazie al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri. La corsa al titolo si è decisa al capolinea di una gara molto tattica da parte della McLaren ma dominata in pista dall'olandese della Red Bull, al suo ottavo successo stagionale contro i sette a testa dei due piloti della McLaren. La Ferrari chiude una delle stagioni più difficili della sua storia con un buon quarto posto di Charles Leclerc, autore di una grande prova e del giro più veloce della gara, davanti alla Mercedes di George Russell che perde due posizioni nello scatto al via (da quarto a sesto).
Primo momento-chiave intorno a metà gara quando Lando Norris (pit stop già servito) raggiunge Yuki Tsunoda che lo costringe a superarlo mettendo tutte e quattro le ruote della McLaren fuori dalla pista: penalità di cinque secondi per il compagno di squadra di Verstappen (doppio movimento per difendersi), nessun provvedimento per Norris. Secondo momento chiave la decisione della McLaren di "coprire" Leclerc nel doppio pit stop. Norris prevale per due soli punti su Verstappen ed è il trentacinquesimo pilota di Formula 1 a laurearsi campione del mondo.
Sesta casella della classifica per Fernando Alonso (Aston Martin) che rientra nei ranghi dopo un inizio di gara arrembante, settima per Esteban Ocon che la spunta su Lewis Hamilton, in rimonta dopo l'ennesimo scatto dalle retrovie. Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Sauber) completano in nona e decima posizione la zona punti. Solo tredicesimo al termine di una prova incolore Andrea Kimi Antonelli con la seconda Mercedes.