Verona, il presidente Puscasiu: "Delusi dalla retrocessione, vogliamo tornare subito in A"

11 Mag 2026 - 15:00

"Siamo profondamente delusi per questa retrocessione. Credevamo di aver costruito una squadra competitiva per la Serie A, ma evidentemente non è bastato". Così il presidente dell'Hellas Verona, Christian Puscasiu, ha commentato la discesa in Serie B del club gialloblù, assicurando però che "la proprietà lavorerà senza sosta per riportare il Verona dove merita di stare". Nel corso di un'intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali della società, il numero uno di Presidio Investors ha analizzato le cause della stagione negativa: "Abbiamo puntato più sulla qualità che sulla profondità della rosa e questo, con i tanti infortuni, ha inciso pesantemente". Puscasiu ha ricordato le assenze che hanno colpito il gruppo nel corso dell'anno: "Per lunghi tratti abbiamo avuto a disposizione solo 15-16 giocatori invece dei 22 previsti. Recuperare terreno in queste condizioni è stato molto difficile".

Nonostante il risultato sportivo, il presidente ha rivendicato il lavoro svolto sul fronte della valorizzazione dei giovani. "Continuiamo - ha annunciato - a scoprire e sviluppare talenti importanti a livello italiano ed europeo. Le plusvalenze vengono reinvestite integralmente nel club, come dimostrano gli acquisti effettuati dopo alcune cessioni".

Chiaro anche l'obiettivo per il futuro: "Il nostro unico traguardo è il ritorno immediato in Serie A. Abbiamo le risorse e stiamo già programmando una squadra forte per la prossima stagione". Sul piano economico, Puscasiu ha parlato di una società "oggi molto più solida. I debiti sono stati significativamente ridotti, le obbligazioni della precedente gestione sono state affrontate e il club è pienamente in regola sotto il profilo finanziario e normativo". Infine, il presidente ha ribadito la volontà della proprietà di restare a lungo termine: "Non siamo qui per vendere il club o estrarre valore. Tutto ciò che viene generato viene reinvestito nell'Hellas Verona, nelle infrastrutture e nel futuro della società. Nei prossimi giorni annunceremo anche un importante progetto legato al nuovo stadio", ha concluso.

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