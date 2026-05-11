Verona, il presidente Puscasiu: "Delusi dalla retrocessione, vogliamo tornare subito in A"

Chiaro anche l'obiettivo per il futuro: "Il nostro unico traguardo è il ritorno immediato in Serie A. Abbiamo le risorse e stiamo già programmando una squadra forte per la prossima stagione". Sul piano economico, Puscasiu ha parlato di una società "oggi molto più solida. I debiti sono stati significativamente ridotti, le obbligazioni della precedente gestione sono state affrontate e il club è pienamente in regola sotto il profilo finanziario e normativo". Infine, il presidente ha ribadito la volontà della proprietà di restare a lungo termine: "Non siamo qui per vendere il club o estrarre valore. Tutto ciò che viene generato viene reinvestito nell'Hellas Verona, nelle infrastrutture e nel futuro della società. Nei prossimi giorni annunceremo anche un importante progetto legato al nuovo stadio", ha concluso.