MotoGp, Marquez già in piedi dopo l'intervento

"L'operazione è stata un successo!  Sono davvero grato per i vostri messaggi gentili e il vostro sostegno. Un ringraziamento speciale al team medico per il loro incredibile lavoro", queste le parole che Marc Marquez ha affidato ai propri profili social per aggiornare tutti sul suo infortunio.Il campione spagnolo si è mostrato già in piedi poco dopo essere finito nuovamente sotto i ferri per la brutta, doppia, caduta nel GP di Le Mans. Il pilota Ducati è stato operato alla spalla destra dove sono stati tolti i due pin che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.Lo spagnlo spera di rientrare in tempo per il Mugello, in programma a fine maggio 

11 Mag 2026 - 15:02
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