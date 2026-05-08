Lavori in corso: FIA, accordo di principio per l'evoluzione del regolamento tecnico
Le modifiche proposte dovranno essere presentate formalmente al Consiglio Mondiale
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Numerose proposte per introdurre ulteriori cambiamenti evolutivi ai regolamenti del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno 2026 sono state approvate in linea di principio a seguito di una riunione online convocata dalla FIA, a cui hanno partecipato i Team Principal, la direzione della Formula 1 e rappresentanti dei cinque produttori di unità di potenza dello sport.
L'incontro è iniziato con una revisione delle modifiche alle regole recentemente concordate introdotte al Gran Premio di Miami. Queste misure, pensate per migliorare la sicurezza e ridurre la raccolta eccessiva, sono state ritenute aver portato a una maggiore concorrenza e rappresentano un passo positivo nel continuo perfezionamento del quadro del 2026. La FIA ha inoltre riferito che non sono stati identificati problemi materiali o problemi di sicurezza dopo l'implementazione a Miami.
Ulteriori valutazioni del pacchetto di Miami sono in corso con l'obiettivo di introdurre ulteriori aggiustamenti in eventi futuri. Queste includono revisioni migliorate della sicurezza all'avviamento e misure per migliorare la sicurezza in condizioni di bagna. Queste saranno comunicate ai team una volta definite.
Passando al perfezionamento a lungo termine delle normative, si è concordato in linea di principio di introdurre cambiamenti evolutivi nelle regole riguardanti i componenti hardware, rendendo la competizione più sicura, equa e intuitiva per piloti e squadre.
Le misure concordate oggi in linea di principio per il 2027 prevederebbero un aumento nominale della potenza del motore a combustione interna (ICE) di ~50kW, insieme a un aumento del flusso di carburante e a una riduzione nominale della potenza di dispiegamento dell'Energy Recovery System (ERS) di ~50kW.
Si è concordato che fosse necessaria una discussione dettagliata ulteriore in gruppi tecnici composti da team e produttori di unità di potenza prima di decidere il pacchetto finale.Le proposte finali presentate durante la riunione odierna sono il risultato di una serie di consultazioni nelle ultime settimane tra la FIA e più parti interessate, con il contributo di piloti di F1. Il passo successivo è presentare formalmente queste modifiche normative, una volta perfezionate, per un voto elettronico del World Motor Sport Council una volta che i produttori delle power unit avranno votato sul pacchetto.