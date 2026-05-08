Lavori in corso: FIA, accordo di principio per l'evoluzione del regolamento tecnico

Si è concordato che fosse necessaria una discussione dettagliata ulteriore in gruppi tecnici composti da team e produttori di unità di potenza prima di decidere il pacchetto finale.Le proposte finali presentate durante la riunione odierna sono il risultato di una serie di consultazioni nelle ultime settimane tra la FIA e più parti interessate, con il contributo di piloti di F1. Il passo successivo è presentare formalmente queste modifiche normative, una volta perfezionate, per un voto elettronico del World Motor Sport Council una volta che i produttori delle power unit avranno votato sul pacchetto.