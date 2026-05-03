Leclerc non cerca scuse: "Errore inaccettabile, deluso da me stesso"
Il Team Principal Vasseur analizza una gara dalle due anime per le Rosse
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CHARLES LECLERC
"L'idea era di lasciar passare Piastrim perché non potevo tenerlo dietro nel secondo settore: non avevo più gomma. Purtroppo ho gestito male le prime tre curve. Ho commesso un errore inaccettabile. Certo, oggi non avevo passo ma fin lì avevo fatto il massimo. Peccato perché il nostro inizio stagione era stato perfetto. Sono molto deluso da me stesso. Ho buttato via tutto all'ultimo giro. Mi dispiace per il team e per i nostri tifosi".
FREDRIC VASSEUR
"Gara difficile da interpretare. Quando eravamo davanti riuscivamo a controllare gli avversari con un certo agio. Dopo la Safety Car la situazione si è ribaltata. Gli altri sono arrivati e noi abbiamo perso posizioni. Abbiamo avuto un problema con il surriscaldamento delle gomme, soprattutto quelle posteriori. C'è stato troppo divario tra la prima parte della gara e la seconda, come era già successo nella Sprint. Quando eravamo davanti, in aria pulita, tutto bene. Quando invece eravamo dietro iniziavano i problemi. Dobbiamo sviluppare ad ogni gara, fino a fine stagione. Lewis ha avuto diversi problemi, soprattutto uno di temperatura del motore. Per lui è stata una gara durissima, praticamente di sopravvivenza".
LEWIS HAMILTON
"Abbiamo urgentemente bisogno di un aggiornamento al motore, perché così è molto difficile lottare contro la potenza di Mercedes e anche Red Bull (Ford, ndr). Peccato perché forse abbiamo la macchina migliore di tutte. Ci serve un po' di tempo per recuperare terreno e colmare il divario".