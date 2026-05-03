Leclerc non cerca scuse: "Errore inaccettabile, deluso da me stesso"

"Gara difficile da interpretare. Quando eravamo davanti riuscivamo a controllare gli avversari con un certo agio. Dopo la Safety Car la situazione si è ribaltata. Gli altri sono arrivati e noi abbiamo perso posizioni. Abbiamo avuto un problema con il surriscaldamento delle gomme, soprattutto quelle posteriori. C'è stato troppo divario tra la prima parte della gara e la seconda, come era già successo nella Sprint. Quando eravamo davanti, in aria pulita, tutto bene. Quando invece eravamo dietro iniziavano i problemi. Dobbiamo sviluppare ad ogni gara, fino a fine stagione. Lewis ha avuto diversi problemi, soprattutto uno di temperatura del motore. Per lui è stata una gara durissima, praticamente di sopravvivenza".