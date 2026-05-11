Tennis, Rune salta anche il Roland Garros: "Decisione difficile ma giusta"

L'ex top-five Holger Rune ha annunciato il suo forfait anche al Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: "È stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di vedervi tutti sull'erba". Rune, assente anche agli Internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il tennista danese di 23 anni ha raggiunto tre quarti di finale nei tornei del Grande Slam ed è stato classificato al numero 4 del mondo nel 2023. Il Roland Garros inizia tra meno di due settimane. Rune spera di tornare per la successiva stagione sull'erba e per Wimbledon, che inizierà il 29 giugno.