La Formula 1 resta a Melbourne fino al 2035

La Formula 1 ha annunciato un'estensione del contratto di 10 anni per il Gran Premio d'Australia che rimarrà a Melbourne fino al 2035. Il nuovo accordo porterà sul circuito anche le serie Formula 2 e Formula 3 per la prima volta a partire dal prossimo anno. Gli organizzatori hanno anche promesso aggiornamenti al paddock e alla pit lane. Albert Park ha ospitato 25 gare di F1 dal 1996, ma non ha organizzato eventi nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Il ritorno della F1 ad aprile ha attirato la più grande folla per un evento sportivo di tre giorni nella storia australiana con circa 419mila presenze.

© Getty Images