Verona, Lovric in dubbio contro il Parma

12 Feb 2026 - 19:39

È proseguita nel pomeriggio la preparazione del Verona in vista della partita con il Parma, domenica al Tardini. Resta in dubbio a centrocampo lo sloveno Lovric, frenato da un affaticamento muscolare. Vanno verso il recupero, invece, Bella-Kotchap e Belghali. I due giocatori hanno ripreso, e questi ultimi giorni di allenamento chiariranno se potranno esserci dall'inizio al Tardini. Buone notizie per Sammarco anche dal rientro dalla squalifica di Sarr, che dovrebbe fare coppia in attacco con Orban. Ancora assente invece Gagliardini. 

