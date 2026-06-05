PROVE LIBERE 1

La Ferrari accende Montecarlo: Leclerc e Hamilton fanno la differenza, le Mercedes dietro a Verstappen

 Distacchi corposi per i rivali della Scuderia di Maranello al via del weekend monegasco

di Stefano Gatti
05 Giu 2026 - 14:52
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Uno-due Ferrari nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco. Al netto di un paio di errori veniale nelle prime e nelle ultime battute del turno, l'idolo di casa Charles Leclerc stacca nel time attack finale il miglior tempo in un minuto, 13 secondi e 978 millesimi, staccando di 226 millesimi la SF-26 gemella di Lewis Hamilton. Dietro alle Rosse ci sono la Red Bull di Max Verstappen (staccato di oltre mezzo secondo-513 millesimi) e le due Mercedes di Kimi Antonelli (+0.559) e di George Russell, il cui ritardo dal leader supera di cinque millesimi il secondo pieno.

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La sessione inaugurale del weekend è stata interrotta per una decina di minuti con la bandiera rossa poco oltre la metà del suo svolgimento a causa di un incidente del quale è stato vittima Isack Hadjar che ha perso il controllo della sua Red Bull all'uscita della seconda esse delle Piscine, finendo per danneggiare la sua monoposto contro le barriere. Il franco-algerino chiude il turno in tredicesima posizione.

Nella top ten dopo Ferrari, Mercedes e la Red Bull superstite, ci sono Lando Norris con la migliore delle McLaren in versione "millenaria", Nico Hulkenberg con Audi, Oscar Piastri con la seconda McLaren, il brasiliano Gabriel Bortoleto che porta nella parte nobile della classifica anche la seconda Audi e Pierre Gasly (Alpine) che nel suo GP di casa (mancando dal calendario quello di Francia) trova sempre un guizzo in più. Quindicesimo il suo compagno di squadra Franco Colapinto.

Buon inizio di weekend per la Williams: undicesimo e dodicesimo,Alexander Albon e Carlos Sainz si fermano alle porte della top ten. Sergio Perez (quattordicesimo) surclassa ancora una volta Valtteri Bottas (ventunesimo) nel team Cadillac. Gioco delle coppie anche in casa Haas (sedicesimo OIiver Bearman, diciassettesimo Esteban Ocon), e Racing Bulls (il rookie Arvin Lindblad diciottesimo davanti a Liam Lawson (problemi di angolo di sterzo al tornantino per entrambi). C'è invece il già citato Bottas a separare - a fondo classifica - le sempre più mediocri Aston Martin di Fernando Alonso (ventesimo) e del fanalino di coda Lance Stroll.

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