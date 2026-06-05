La Ferrari accende Montecarlo: Leclerc e Hamilton fanno la differenza, le Mercedes dietro a Verstappen

Uno-due Ferrari nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco. Al netto di un paio di errori veniale nelle prime e nelle ultime battute del turno, l'idolo di casa Charles Leclerc stacca nel time attack finale il miglior tempo in un minuto, 13 secondi e 978 millesimi, staccando di 226 millesimi la SF-26 gemella di Lewis Hamilton. Dietro alle Rosse ci sono la Red Bull di Max Verstappen (staccato di oltre mezzo secondo-513 millesimi) e le due Mercedes di Kimi Antonelli (+0.559) e di George Russell, il cui ritardo dal leader supera di cinque millesimi il secondo pieno.