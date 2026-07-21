Malagò: "Dialogo aperto per Guardiola in Nazionale. L'ingaggio? Per lui possibili delle eccezioni"

Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale: si può ancora sperare. Nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia, ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. "Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo - ha detto il numero uno della Figc a Cronache di Spogliatoio -. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva".
A chi dice che il vero problema è l'alto stipendio che andrebbe garantito a Pepe, Malagò risponde così: "Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto. Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? "No nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria".