Malagò: "Dialogo aperto per Guardiola in Nazionale. L'ingaggio? Per lui possibili delle eccezioni"

Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale: si può ancora sperare. Nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia, ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. "Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo - ha detto il numero uno della Figc a Cronache di Spogliatoio -. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva".