F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa

Kimi Antonelli torna a ruggire e a Spa si mette davanti a tutti in vista della gara: l'italiano, alla sesta pole in carriera e in stagione (eguagliato il record di Ascari nel 1953), è il più veloce nelle qualifiche in Belgio, dopo i tempi non esaltanti della Q1 dove brilla Norris. Già nella Q2, però, il pilota della Mercedes fa capire di volersi prendere la pole e lo fa nella prima parte della Q3, dato che nella seconda c'è una bandiera rossa per un incidente a Piastri. Negli ultimi minuti, chiude prima Verstappen, ma Antonelli, con il tempo di 1'44"361, si mette davanti a tutti, anche a Leclerc che rallenta per una bandiera gialla a causa di Hadjar, parcheggiato all'imbocco della pit-lane. Una beffa per il monegasco, che avrebbe potuto ambire alla prima fila.