F1 BELGIO

F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa

L'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris. Leclerc 4°, Hamilton 5°

18 Lug 2026 - 17:57
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Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'italiano della Mercedes è il migliore in 1'44"361: anticipati Verstappen (+0"317) e Norris, che però scivola al tredicesimo posto per via delle dieci posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell (+0"508) davanti alle Ferrari di Leclerc (4° a +0"532) e Hamilton (5° a +0"534).

Kimi Antonelli torna a ruggire e a Spa si mette davanti a tutti in vista della gara: l'italiano, alla sesta pole in carriera e in stagione (eguagliato il record di Ascari nel 1953), è il più veloce nelle qualifiche in Belgio, dopo i tempi non esaltanti della Q1 dove brilla Norris. Già nella Q2, però, il pilota della Mercedes fa capire di volersi prendere la pole e lo fa nella prima parte della Q3, dato che nella seconda c'è una bandiera rossa per un incidente a Piastri. Negli ultimi minuti, chiude prima Verstappen, ma Antonelli, con il tempo di 1'44"361, si mette davanti a tutti, anche a Leclerc che rallenta per una bandiera gialla a causa di Hadjar, parcheggiato all'imbocco della pit-lane. Una beffa per il monegasco, che avrebbe potuto ambire alla prima fila.

Leclerc avrebbe chiuso quinto, ma davanti a lui, al terzo posto a +0"440 da Antonelli, c'è anche Norris, che sconta però le dieci posizioni di penalità in griglia: partirà tredicesimo. A completare la prima fila è allora Verstappen (+0"317), mentre Leclerc partirà dalla seconda insieme a Russell (3° a +0"508). Tra le due Ferrari ci sono inoltre solo due millesimi di differenza: Hamilton è infatti quinto a +0"534 contro lo 0+"532 del compagno di scuderia. Sesto, invece, Piastri. Domenica alle 15 la gara: per la prima volta dal 2009 (allora fu Fisichella), dalla pole partirà un italiano.

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