Personaggi

Robert Kubica: "Questa F1 non mi piace, Antonelli può vincere il mondiale"

Il polacco ritiene che ci siano meno duelli, più differenze di velocità e un ruolo ridotto del pilota

di Redazione
08 Apr 2026 - 13:53
© Getty Images

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Non usa mezzi termini Robert Kubica quando parla della Formula 1 di oggi. Alla vigilia della 6 ore di Imola, il pilota polacco offre una lettura critica dell’attuale regolamento e del modo in cui si sviluppano le gare, mettendo in discussione uno degli elementi più iconici dello sport: il sorpasso.
“I sorpassi non sono più quelli veri”
«Praticamente non si sorpassa più, il vantaggio è tutto frutto del delta della velocità enorme». È questa la frase che sintetizza il pensiero di Robert Kubica. Secondo lui, i duelli ruota a ruota hanno lasciato spazio a manovre “facilitate”, dove la differenza di velocità rende il sorpasso quasi inevitabile. «Quasi non si difende più, perché comunque non conviene». Una dinamica che, a suo avviso, cambia profondamente la natura delle gare. Il pilota oggi avrebbe un impatto ridotto rispetto al mezzo tecnico.
“La Formula 1 deve ritrovare equilibrio”
Kubica non parla di errore totale, ma di una direzione da correggere. «Secondo me la Formula 1 è consapevole di dover fare qualche modifica… il regolamento è cambiato tantissimo, forse si è andati un po’ troppo in là». Il risultato, secondo lui, è uno spettacolo più movimentato ma meno autentico: «Sono sorpassi un po’ finti, non sono quelli veri di qualche anno fa». Da qui l’auspicio di un ritorno a un maggiore equilibrio, dove difesa e attacco tornino a essere elementi centrali.
Fiducia in Antonelli: “Può vincere il Mondiale”
Nel suo intervento, Robert Kubica trova anche spazio per un giudizio positivo su Kimi Antonelli. «È un ragazzo molto appassionato, raramente si vede una dedizione così completa». E alla domanda diretta sul futuro, la risposta è netta: «Può vincere il Mondiale? Non vedo perché no». Un’investitura importante, che conferma quanto il talento italiano sia già considerato tra i più promettenti del paddock.

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