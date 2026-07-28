Caos Italia, perché Maldini-Leonardo hanno lasciato: "Questi non vogliono il cambiamento"

L'Italia del calcio torna a un mese fa, quando era appena stato eletto Giovanni Malagò nuovo presidente della Figc e servivano trovare direttore tecnico e commissario tecnico. Le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo sono state comunicate dai due ieri una volta appreso che Andrea Pirlo non sarebbe divenuto allenatore della Nazionale e che il nome di Thiago Motta non scaldava più di tanto Malagò.