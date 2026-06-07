Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari

© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
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L'arrivo di Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco a Montecarlo a bordo di uno yacht ha catalizzato l'attenzione di tutti nei box di Formula 1. Con un look sensuale, body in pizzo nero trasparente abbinato a jeans blu a vita alta e occhiali scuri, la compagna di Lewis Hamilton ha seguito dal vivo le prove, indossando anche la cuffie Ferrari.