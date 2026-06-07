1 di 23
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo

© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo

© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo

f1

Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari

Kim Kardashian diva a Montecarlo: sbarca dallo yacht in pizzo trasparente e si prende la scena al Gran Premio

07 Giu 2026 - 09:59
23 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'arrivo di Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco a Montecarlo a bordo di uno yacht ha catalizzato l'attenzione di tutti nei box di Formula 1. Con un look sensuale, body in pizzo nero trasparente abbinato a jeans blu a vita alta e occhiali scuri, la compagna di Lewis Hamilton ha seguito dal vivo le prove, indossando anche la cuffie Ferrari.

kim kardashian
montecarlo
f1

Ultimi video

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:43
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV

Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

I più visti di Formula 1

Antonelli scrive la storia anche nel Principato: è pole dopo un super duello con Verstappen e le Ferrari

Frederic Vasseur

Ferrari, Vasseur ricoverato in ospedale: "È sotto osservazione, oggi non sarà in pista"

Da Ronaldinho a Seedorf: quante stelle a Montecarlo per la partita contro la Nazionale Piloti

Kimi esulta: "Tanti progressi rispetto a un anno fa". Hamilton: "Pensavo di aver fatto la pole..."

La Ferrari accende Montecarlo: Leclerc e Hamilton fanno la differenza, le Mercedes dietro a Verstappen

Ferrari in gran forma a Montecarlo: Hamilton svetta, Leclerc insegue. Verstappen ancora terzo