Dal trionfo europeo alla Macedonia del Nord e alla fuga in Arabia: i top e flop del Mancini azzurro

Oggi che le acque attorno alla panchina azzurra sono di nuovo agitate, dopo il mancato approdo di Andrea Pirlo e il terremoto societario che ha portato agli addii di Paolo Maldini e Leonardo, il nome di Roberto Mancini torna inevitabilmente a fare capolino nei corridoi del calcio italiano. Ma l'accoglienza è tutt'altro che calda. A mettere un muro invalicabile ci ha pensato, tra gli altri, un gigante come Fabio Capello. Per "Don Fabio" e per molti addetti ai lavori, riaffidarsi a Mancini adesso sarebbe una scelta discutibile: le modalità del suo addio, l'inseguimento dei petrodollari e la narrazione usata come giustificazione d'uscita hanno incrinato un rapporto di fiducia che la nazionale farà fatica a riallacciare.