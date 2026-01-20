Honda toglie i veli alla sua power unit per Aston Martin

"Sono felice di celebrare qui a Tokyo l'inizio della nostra collaborazione con Honda. Aston Martin Aramco Formula 1 Team e Honda condividono molti valori, e questi valori ci hanno uniti per il 2026 e oltre. La forte collaborazione tra l'AMR Technology Centre di Silverstone e la Honda Racing Corporation (HRC) di Sakura dimostra la profondità della nostra collaborazione. Siamo fiduciosi di avere tutti gli elementi necessari per lottare per la vittoria in futuro e abbiamo una grande fiducia nella power unit Honda. Il nostro percorso non sarà sempre facile e le sfide inevitabilmente ci attendono, ma vincere è ciò che spinge avanti entrambe le aziende e insieme guardiamo avanti a molti anni di partnership di successo". (Lawrence Stroll)