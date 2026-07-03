Hamilton: "Silverstone è pura magia. Qui non siamo i favoriti ma..."

È sempre importante e complicato costruire un legame in un nuovo ambiente. Per me è sempre stato così, fin dai tempi della scuola: non riuscivo ad integrarmi. Alla Mercedes è stato diverso perché era di fatto un team inglese. Il passaggio alla Ferrari da questo punto di vista è stato uno choc ma ora c'è grande sinergia e il lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti. Ho rimodellato anche il mio team personale: abbiamo migliorato modalità e qualità della comunicazione. Mi piace costruire qualcosa insieme al mio team. Se avessi vinto subito con la Ferrari la prima vittoria non sarebbe stata così bella, mi sarei forse privato la soddisfazione di arrivarci seguendo un percorso più appagante.