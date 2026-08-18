Atletica: Battocletti al meeting di Rovereto, nel triplo anche Diaz

Nadia Battocletti sarà ancora la regina del Palio Città della Quercia, in programma l'8 settembre a Rovereto, in Trentino. La fuoriclasse trentina di Cavareno sarà al via dei 1500 metri del meeting, in quello che al momento appare l'ultimo appuntamento stagionale in un 2026 che l'ha vista trionfare due volte ai Campionati europei di Birmingham, ripetendo la doppietta nei 5.000 e 10.000 metri già firmata nel 2024 a Roma. Sono diventati così sette i titoli europei di Battocletti, considerando anche i due successi negli Europei di cross del 2024 e 2025 e il titolo su strada nella primavera 2025. Senza dimenticare l'argento olimpico di Parigi 2024 nei 10.000 metri, la duplice medaglia iridata di Tokyo 2025 - ancora argento nei 10.000 e bronzo nei 5.000 - ed il titolo mondiale conquistato a marzo nei 3.000 metri indoor. Confermata anche la presenza di Andy Diaz, vincitore del titolo europeo di triplo con un 18,15 che gli ha consentito di riscrivere nuovamente la storia della specialità italiana e di salire al quarto posto della graduatoria all time mondiale, a una manciata di centimetri dal primato di Jonathan Edwards.