Bianchedi: "Pronta alla sfida in Nazionale, obiettivo Mondiali"

18 Ago 2026 - 10:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Prontissima: non ci sono sfide facili in partenza, ma non sono spaventata. La affronterò con entusiasmo, ma anche con la giusta attenzione per fare meno errori possibile. Veniamo da un periodo difficile, la responsabilità che sento è tanta. Lavoreremo di squadra così tra quattro anni i ragazzi di oggi potranno vedere l'Italia al Mondiale". Così Diana Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, parla alla Gazzetta dello Sport del nuovo incarico di capo delegazione della nazionale di calcio su indicazione del neo presidente Figc Giovanni Malagò. "Ero praticamente nella giungla quando ho ricevuto la telefonata di Malagò che mi prospettava questo ruolo e i valori che rappresenta. Ritiene che, un po' per la mia esperienza e credibilità tra gli atleti anche a livello internazionale, un po' per quello che ha rappresentato per me la maglia azzurra, possa essere la persona giusta. Sono stata subito entusiasta - ha dichiarato - ma non siamo entrati nei dettagli tecnici e io, complice un cellulare che prendeva poco e niente, non sono riuscita a gestire al meglio la comunicazione". 

Sui problemi con il Coni che in una nota ha ipotizzato un'incompatibilità dei ruoli. "Avrei voluto parlare con più calma con il presidente Luciano Buonfiglio, cosa che ho fatto appena atterrata. Poco più di un anno fa mi ha scelta come vicepresidente vicaria, mi ha sorpreso e gli sono riconoscente. Esamineremo punto per punto ogni aspetto per capire insieme come procedere e se qualcosa non fosse compatibile con il mio ruolo di vicepresidente vicario apporteremo le opportune modifiche. Siamo assolutamente allineati, vogliamo far sì che la proposta che mi è stata fatta sia un mezzo per unire lo sport, non una strumentalizzazione per dividere", ha aggiunto. "Il mio ruolo istituzionale sarà quello di unire il mondo del Coni e il mondo del calcio, perché la maglia azzurra è azzurra per tutti, è stato il mio sogno da bambina ed è lo stesso dei piccoli calciatori", ha spiegato. Qualcuno ha detto che è stata scelta perché donna. "Un concetto che mi fa accapponare la pelle. Io sono stata atleta e atleta è una parola che non ha genere. Non credo che la motivazione sia questa, penso nasca dal mio rapporto di lavoro con Malagò con cui ho affrontato diverse avventure, dalla sconfitta di Roma 2024 ai Giochi di Milano Cortina. Già che ci siamo, una precisazione: mai stata socia dell'Aniene...", ha chiarito.

Ultimi video

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

00:17
13 MCH ARRIVO MOREIRA 18/08 MCH

Milan, Moreira è in città: il primo saluto nel nuovo colpo rossonero

03:02

Tacchinardi carica la Juve: "Solo Inter e Napoli superiori, Vlahovic mi ha deluso! Mercato? Serve..."

03:11
Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

00:57
Tacchinardi: "Vi dico perché la Juve può fare un grande campionato. Ma c'è un grosso punto di domanda…

Tacchinardi: "Juve, puoi fare bene. Ma c'è un grosso punto di domanda…

00:56
Viviano: "La mia opinione su Vicario alla Juventus! È una scelta…"

Viviano: "Ecco mia opinione su Vicario alla Juventus"

01:59
Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

05:44
Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

02:22
Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

03:26
Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

03:30
Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

02:57
La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

02:40
Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

00:18
CLIP MOREIRA ALLENAMENTO MAGLIA MILAN 17/08 SRV

La profezia di Moreira: il 2 agosto si allenava con la maglia del Milan

02:00
La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

I più visti di Calcio

DICH VICARIO SU BUFFON (2022) 17/08 SRV

Vicario nel 2022 parlava così di Buffon: "Idolo? Da ragazzino…"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

MCH VICARIO ARRIVO J MEDICAL 17/08

I tifosi Juve accolgono Vicario: "Quanto sei grande! Finalmente abbiamo un portiere"

Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: l'invasione di campo chiude il match, vincono i grandi per 2-0

Filippo Galli risponde a Maldini: "Parla di settore giovanile ma non se n'è mai occupato. Sul figlio Daniel... "

La Juve ha scelto Vicario

La Juve ha scelto Vicario

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:21
Coppa Italia, Pisacane squalificato per un turno
ERLING HAALAND, MAN CITY
12:17
Guardiola e il richiamo ad Haaland: "Perché non lotti? Mi vergogno... "
Riccardo Radu
12:01
Juve, show di Radu nell'amichevole in famiglia: chi è il portiere classe 2007
Hossam Hassan 
11:47
Caos Hossam Hassan: rissa tra ex e moglie, il ct dell'Egitto sviene
11:16
Rodrigo Mora va alla Roma, Damiano David sui social: "Mi metto a piangere"