Bianchedi: "Pronta alla sfida in Nazionale, obiettivo Mondiali"

Sui problemi con il Coni che in una nota ha ipotizzato un'incompatibilità dei ruoli. "Avrei voluto parlare con più calma con il presidente Luciano Buonfiglio, cosa che ho fatto appena atterrata. Poco più di un anno fa mi ha scelta come vicepresidente vicaria, mi ha sorpreso e gli sono riconoscente. Esamineremo punto per punto ogni aspetto per capire insieme come procedere e se qualcosa non fosse compatibile con il mio ruolo di vicepresidente vicario apporteremo le opportune modifiche. Siamo assolutamente allineati, vogliamo far sì che la proposta che mi è stata fatta sia un mezzo per unire lo sport, non una strumentalizzazione per dividere", ha aggiunto. "Il mio ruolo istituzionale sarà quello di unire il mondo del Coni e il mondo del calcio, perché la maglia azzurra è azzurra per tutti, è stato il mio sogno da bambina ed è lo stesso dei piccoli calciatori", ha spiegato. Qualcuno ha detto che è stata scelta perché donna. "Un concetto che mi fa accapponare la pelle. Io sono stata atleta e atleta è una parola che non ha genere. Non credo che la motivazione sia questa, penso nasca dal mio rapporto di lavoro con Malagò con cui ho affrontato diverse avventure, dalla sconfitta di Roma 2024 ai Giochi di Milano Cortina. Già che ci siamo, una precisazione: mai stata socia dell'Aniene...", ha chiarito.