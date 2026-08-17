Il Mondiale riparte da Zandvoort: per la Ferrari un GP da dentro o fuori?

Per i nostri (nel senso della Ferrari), il Gran Premio che segna la ripartenza dopo la breve pausa estiva e di fatto apre il girone di ritorno del Mondiale, rappresenta l'ultima occasione di lasciare il segno sull'albo d'oro recente di Zandvoort. C'è da riscattare un GP d'Olanda 2025 amarissimo, terminato per entrambi gli attuali piloti della Rossa sulla sopraelevata della curva tre: fece tutto da solo Lewis Hamilton, mentre a costringere alla resa l'incolpevole Charles Leclerc fu un contatto con Kimi Antonelli, all'epoca preda di una spirale negativa durata tutta l'estate, che a posteriori ha rappresentato un prezioso bagaglio di esperienza per il nostro (nel senso di Kimi questa volta!), che torna a Zandvoort da leader della classifica piloti dall’alto dei suoi 219 punti, per un vantaggio di cinquanta punti su Hamilton, di cinquantanove sul proprio compagno di squadra George Russell e di ottantuno su Leclerc, quest'ultimo rientrato in gioco (anche se al momento con limitate chances) grazie ad un ruolino di marcia recente "mondiale" che ha visto il monegasco incasellare 59 punti negli ultimi tre GP (primo in Inghilterra, secondo in Belgio, terzo in Ungheria) contro i 48 di Antonelli, i 44 di Hamilton e i 29 di Russell. Un trend recente, quello del monegasco, che rischia di creare qualche "imbarazzo" di troppo a Maranello, tra la soddisfazione per l'attuale competitività della SF-26 anche in teatri d'operazioni a ruote ferme ostili e l'evidente necessità di concentrare su un solo "cavallino" la rincorsa ad Antonelli.