Hamilton, primo team radio in Ferrari: "Wow, è stato fantastico"

Un primo team radio di poche parole, ma chiare per descrivere l'emozione della prima volta in rosso. "Wow, è stato fantastico" ha afferma Lewis Hamilton nel corso del suo primo giro in pista a Fiorano con la Ferrari due giorni fa, accolto dall'esultanza di tantissimi tifosi in rosso assiepati dietro le reti del tracciato. Dall'altra parte della radio c'è Riccardo Adami, il suo nuovo ingegnere di pista che lo accompagnerà nel corso dell'avventura a Maranello.