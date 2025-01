Hamilton: "Uno dei momenti più belli della mia vita". Leclerc: "Più motivato che mai"

"Come ogni anno, la prima volta che la squadra scende in pista è un po' come il primo giorno di scuola ed è un momento piuttosto emozionante, specie quest’anno, dato che avevamo l’esordio di Lewis con il team. Accogliere un nuovo pilota è sempre un momento importante. Oggi forse è stato meno speciale per Charles, ma è stato bello vederlo in forma, rilassato e desideroso di tornare a spingere. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, i piloti hanno completato i loro giri in condizioni meteo non ottimali, ma hanno iniziato a riprendere il ritmo e a calarsi nell’ambiente pista in vista del primo vero test che sarà tra un mese in Bahrain. È stato anche un riscaldamento utile per tutta la squadra, e questo, di fatto, era l’unico vero obiettivo della giornata".