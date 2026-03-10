1 di 64
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Diletta Leotta e il segreto dell'amore con Karius: "Vivere separati ci fortifica"

Diletta Leotta si confessa: la seconda gravidanza e il rapporto con Loris Karius

10 Mar 2026 - 07:25
64 foto

A poche settimane dal raddoppio più dolce, con l'arrivo del secondo figlio ormai imminente, Diletta Leotta ha svelato i retroscena della sua serenità familiare con Loris Karius. Ospite del podcast di Paola Perego, la conduttrice ha spiegato come la distanza geografica tra Milano e la Germania (Karius gioca nello Schalke 04) sia diventata la chiave del loro equilibrio: "Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire "stiamo insieme ed è una festa". Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine. Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado. Prima o poi vivremo sempre sotto lo stesso tetto".

diletta leotta
loris karius
segreto

Ultime gallery

48

Camila Giorgi, nozze a sorpresa con l'ex allenatore

64

Diletta spiega il segreto della vita con Karius

30

Dalla Élite a "Lady Mbappé": la nuova fiamma di Kylian infiamma i social

40
Kika Nazareth 

Kika Nazareth: "Non paragonatemi a Figo e CR7"

49
Kate Tracey

Kate Tracey incanta Mayfair: trasparenze da urlo

40
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney dopo i palleggi virali: "Ecco il mio idolo calcistico"

44
Olivia Holder 

Olivia Holder è il nuovo "portafortuna" di Cole Palmer

47

Sabalenka dal campo all'altare: Aryna ha detto "sì"

48

Camila Giorgi, nozze a sorpresa con l'ex allenatore

I più visti di Cover Girl

Kate Tracey

Kate Tracey incanta Mayfair: trasparenze da urlo

Dalla Élite a "Lady Mbappé": la nuova fiamma di Kylian infiamma i social

Kika Nazareth 

Kika Nazareth: "Non paragonatemi a Figo e CR7"

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney dopo i palleggi virali: "Ecco il mio idolo calcistico"

Olivia Holder 

Olivia Holder è il nuovo "portafortuna" di Cole Palmer

Camila Giorgi, nozze a sorpresa con l'ex allenatore