Diletta Leotta e il segreto dell'amore con Karius: "Vivere separati ci fortifica"

A poche settimane dal raddoppio più dolce, con l'arrivo del secondo figlio ormai imminente, Diletta Leotta ha svelato i retroscena della sua serenità familiare con Loris Karius. Ospite del podcast di Paola Perego, la conduttrice ha spiegato come la distanza geografica tra Milano e la Germania (Karius gioca nello Schalke 04) sia diventata la chiave del loro equilibrio: "Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire "stiamo insieme ed è una festa". Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine. Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado. Prima o poi vivremo sempre sotto lo stesso tetto".