Hamilton e Leclerc rispondono a Elkann: "Uniti per la Ferrari, daremo tutto"

Dopo un inizio di weekend complicato, Leclerc ha conquistato la terza posizione in qualifica ma è stato vittima dell'incidente tra Piastri e Antonelli, dove è stato l'unico a pagarne le conseguenze ed è stato costretto al ritiro a causa dello scoppio di una gomma. Per il monegasco si è tratto del secondo ritiro nelle ultime sette gare dopo quello di Zandvoord causato sempre da un contatto con Antonelli, che in quella occasione fu il vero colpevole dell'incidente.