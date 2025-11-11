Logo SportMediaset

Hamilton e Leclerc rispondono a Elkann: "Uniti per la Ferrari, daremo tutto"

I due piloti del Cavallino hanno "risposto" al presidente della Ferrari che li aveva attaccati dopo il Gp di Interlagos 

di Martino Cozzi
11 Nov 2025 - 11:49

"La strada è in salita ed è chiaro che solo l'unità può aiutarci a ribaltare la situazione nelle ultime 3 gare". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in un post sul suo profilo Instagram sembra rispondere alle parole di ieri del presidente del Cavallino John Elkann, a proposito del deludente weekend della Rossa di Maranello in Brasile. "È stato un fine settimana molto difficile a San Paolo. Deludente tornare a casa senza quasi nessun punto per la squadra in un momento critico della stagione per lottare per il 2° posto nel campionato costruttori", ha ammesso il pilota monegasco.

Visualizza il post su Instagram
 

Dopo un inizio di weekend complicato, Leclerc ha conquistato la terza posizione in qualifica ma è stato vittima dell'incidente tra Piastri Antonelli, dove è stato l'unico a pagarne le conseguenze ed è stato costretto al ritiro a causa dello scoppio di una gomma. Per il monegasco si è tratto del secondo ritiro nelle ultime sette gare dopo quello di Zandvoord causato sempre da un contatto con Antonelli, che in quella occasione fu il vero colpevole dell'incidente. 

Elkann, conti in... Rosso: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e a parlare meno"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Lewis Hamilton, che sempre sui social ha ribadito: "Io appoggio la mia squadra. Mi sostengo da solo. Non mi arrenderò. Né ora e né mai". Che poi aggiunge: "Non è stata la gara che volevamo, soprattutto dopo qualche buon progresso". Inoltre, il pilota britannico ai media del suo paese dopo la gara aveva parlato di una sorta di "incubo" a proposito della sua prima stagione in Ferrari. Anche lui è stato costretto a ritirarsi dopo un doppio contatto nei primi giri della gara: a Interlagos non gli succedeva addirittura dal 2012, giorno della sua ultima gara con la McLaren. 

Visualizza il post su Instagram
 
formula uno
hamilton
charles leclerc
john elkan

