Hamilton e Leclerc modelli per un giorno: ecco le nuove tute Ferrari

All'inizio della settimana che culminerà - venerdì 23 - con il lancio digitale della nuova SF-26, la Ferrari ha fornito sui propri account social un'anteprima dedicata alle tute che Lewis Hamilton e Charles Leclerc vestiranno nel Mondiale al via domenica 8 marzo in Australia. Rosse come da tradizione, le tute ignifughe sono contraddistinta da una striscia bianca laterale a tutta lunghezza, che continua fino alle spalle e al collo e al colletto. Dietro la nuca un inserto ugualmente bianco con lo stemma del Cavallino Rampante, il cognome del pilota a tutta larghezza e il bollo biancoblu del title sponsor ferrarista.