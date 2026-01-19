Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Hamilton e Leclerc modelli per un giorno: ecco le nuove tute Ferrari

Prima "sbirciatina" ai colori ferraristi in attesa del lancio della SF-26

di Stefano Gatti
19 Gen 2026 - 17:26

All'inizio della settimana che culminerà - venerdì 23 - con il lancio digitale della nuova SF-26, la Ferrari ha fornito sui propri account social un'anteprima dedicata alle tute che Lewis Hamilton e Charles Leclerc vestiranno nel Mondiale al via domenica 8 marzo in Australia. Rosse come da tradizione, le tute ignifughe sono contraddistinta da una striscia bianca laterale a tutta lunghezza, che continua fino alle spalle e al collo e al colletto. Dietro la nuca un inserto ugualmente bianco con lo stemma del Cavallino Rampante, il cognome del pilota a tutta larghezza e il bollo biancoblu del title sponsor ferrarista.

© Ferrati HP Ufficio Stampa

© Ferrati HP Ufficio Stampa

formula 1
ferrari
tute
leclerc
hamilton
modelli
giorno

Ultimi video

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

I più visti di Formula 1

Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di pista di Hamilton: è ufficiale

La Ferrari accende il motore della SF-26: ASCOLTA il fire-up della monoposto

rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: "Quanti ricordi, motivazione molto alta"

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Hamilton e Leclerc modelli per un giorno: ecco le nuove tute Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:22
Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino
18:14
Doualla debutta nei 60 metri del World Indoor Tour a Parigi
18:11
Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale
18:08
La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna
18:06
Marocco, Brahim Diaz: "Ho il cuore spezzato: chiedo scusa, proverò a farmi perdonare"