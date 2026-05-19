Kimi Vs. George, Montreal è già uno spartiacque iridato

Tra le indicazioni attese dal quinto di (attualmente) ventidue appuntamenti c'è quella sul ruolo di McLaren, Ferrari e Red Bull in uno scenario al momento dominato dalla Mercedes. Non si può mai trascurare la "cattiveria" agonistica di Verstappen, tre volte vincitore a Montreal dal 2022 al 2024. In casa Ferrari, dopo lo straordinario ma ormai lontano score di Michael Schumacher (sei vittorie in otto anni tra il 1997 e il 2004), l'ultimo passaggio sul gradino più alto del podio di un pilota in tuta rossa è quello solato di Sebastian Vettel di otto anni fa. E se Charles Leclerc non ha mai vinto in Canada, Lewis Hamilton è addirittura il primatista di vittorie a Montreal (sette) a pari merito con Schumacher, che ai sei successi con la Rossa ha fatto precedere quello del 1994 (il primo appunto) con la Benetton-Ford.