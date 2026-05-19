Gucci potrebbe sbarcare in Formula 1

Il mondo della Formula 1 e quello dell'alta moda sono sempre più vicini, ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un salto di qualità storico. Nel paddock si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ingresso di Gucci nel Circus a partire dalla stagione 2027. La storica maison fiorentina entrerebbe come title sponsor della scuderia Alpine.

Amicizia

Il "gancio" cruciale dietro questa operazione è Luca de Meo: l'ex amministratore delegato del Gruppo Renault (proprietario del marchio Alpine) ha assunto la guida di Kering, il colosso del lusso francese che controlla proprio Gucci. De Meo mantiene un rapporto eccellente con Flavio Briatore, attuale consulente esecutivo del team di Enstone, e questa combinazione di poltrone sta accelerando i contatti per un accordo commerciale stimato tra i 30 e i 60 milioni di euro all'anno per dare vita al futuristico "Gucci Alpine Formula One Team".

Nessuna conferma

Alpine ha scelto la via della massima prudenza istituzionale, rilasciando una dichiarazione che lascia ampi margini di manovra alle speculazioni: «Il team Alpine di Formula 1 è costantemente alla ricerca di nuove opportunità di partnership ed è in contatto con una vasta gamma di marchi e aziende. Tuttavia, le discussioni rimangono sempre riservate e vengono rese note solo quando confermate e concordate da tutte le parti». Una mancata smentita che, di fatto, certifica l'esistenza di una trattativa in corso per portare la doppia G sulle monoposto blu.