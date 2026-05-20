Tennis: protesta sui montepremi, ecco cosa faranno i giocatori al Roland Garros

Le stelle del tennis protesteranno contro la retribuzione che definiscono bassa al Roland Garros e limiteranno i loro "impegni" con i media. Alcuni giocatori, ha rivelato una fonte interna a L'Equipe, parleranno alla stampa solo per 15 minuti durante la giornata dedicata ai media al Roland Garros e poi si rifiuteranno di rilasciare interviste ai detentori dei diritti tv del torneo del Grande Slam. All'inizio di questo mese, Jannik Sinner ha chiesto che gli eventi Slam dimostrassero "rispetto" ai giocatori coinvolti nella controversia sui premi in denaro. I giocatori hanno affermato che attualmente ricevono solo il 15% delle entrate attuali dei Grandi Slam, chiedendo invece il 22%.



La numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha dichiarato all'inizio di questo mese agli Open d'Italia che le giocatrici potrebbero dover boicottare i quattro tornei più grandi di questo sport per "difendere i nostri diritti". Mercoledì la federazione tennistica francese ha dichiarato che la decisione dei giocatori di abbreviare gli impegni con i media "penalizza tutte le parti interessate al torneo: i media, le emittenti televisive, lo staff della federazione e l'intera famiglia tennistica che segue con entusiasmo ogni edizione del Roland Garros". Venerdì si terrà un incontro tra gli organizzatori dell'Open di Francia e "alcuni rappresentanti dei giocatori".