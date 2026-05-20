Pista in salita: Ferrari, tutte le incognite di Montreal

A Montreal quindi la Ferrari deve dare segni di riscossa e deve farlo su un tracciato non particolarmente amico, almeno in tempi recenti: l'ultimo successo risale al 2018 e al volante c'era Sebastian Vettel. Nella battaglia degli aggiornamenti, la Rossa parte in questo caso in salita: quelli portati sulle SF-26 di Hamilton e Leclerc a Miami non hanno prodotto risultati particolarmente significativi e in Canada è la volta di Mercedes e in parte McLaren presentarne di nuovi. Occorre insomma tenere duro in un momento in cui si dovrebbe andare all'attacco. La speranza è che ciò che a Miami non ha fatto la differenza mostri a Montreal il suo potenziale. Il parziale cambio di scenario estivo con l'ADUO (che in nessun caso rappresenterà una rivoluzione), rischia di arrivare fuori tempo massimo per le già residue chances ferrariste di lottare per i titoli iridati, anzi ormai solo per mantenere il ruolo di seconda forza.