Formula1, lo spettro dei fulmini sul Gp di Miami: concreto rischio sospensione

La tempesta in arrivo sulla Florida minaccia il Gp di Miami: l'allerta temporali ha fatto spostare la gara alle 19 italiane (era prevista alle 22). I fulmini però tengono sotto scacco il Gp: nel caso ce ne fosse uno nel raggio di 13 chilometri dall’Autodromo Internazionale di Miami la gara verrebbe sospesa. Un problema degli eventi sportivi negli Usa che conosce bene chi, la scorsa estate, ha seguito il Mondiale per Club di calcio. Per questo la Fia ha varato lo 'shelter in place', una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo. Il piano operativo cambierà nel caso in cui i fulmini arrivino prima o dopo la partenza del Gran Premio.