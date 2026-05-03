Schwazer, Donati durissimo: "La Wada ha manipolato la sua urina. Alex deve fare gli Europei"

Sandro Donati, ex allenatore di Alex Schwazer, torna sulla vicenda della squalifica per doping e attacca duramente la Wada e il sistema anti doping nel corso di un'intervista a Il Corriere della Sera: "C'è una completa sottomissione ad un organismo improprio. Scherziamo? Il sistema giudiziario di un Paese è sovrano - ha dichiarato - La Wada non è l’Onu o l’Oms, è un organismo ibrido che rappresenta interessi circoscritti. Una mia guerra personale contro la Wada dopo la vicenda Schwazer? Con Alex la Wada ha manifestato il peggio. Era una grande conquista: portare un atleta dal doping ad uno sport pulito. La manipolazione della sua urina è un atto di una gravità immane. Mille volte peggio della positività di un atleta. La Wada non avrebbe mai dovuto andare in soccorso della Federazione Internazionale di Atletica che già veniva dallo scandalo del doping russo insabbiato per soldi. Ebbero pure l’impudenza di dire: anche Donati è stato imbrogliato da Schwazer. Era un messaggio in codice a me: lascialo al suo destino. C’è un atleta vittima di una manipolazione e lo dovrei pure abbandonare? Mi farei schifo da solo. Alex a 41 ha realizzato il miglior tempo italiano nella maratona di marcia (3h01’55). Lui sogna gli Europei. Una sua convocazione? È un argomento da affrontare con grande senso di giustizia senza mettere Alex in contrapposizione con splendidi marciatori che si sono guadagnati l’Europeo con fatica. Certo: se Alex non fosse alla partenza della 42 Km di Birmingham, il sistema sportivo perderebbe ulteriore credibilità".