Fulmini, maltempo e protocollo rigido: così funziona il "Weather Delay". Un fattore che condizionerà anche il Mondiale 2026

"Weather Delay" ovvero ritardo dovuto alle condizioni avverse del meteo. Due parole per quello che si sta rivelando essere un incubo per i giocatori e per gli spettatori allo stadio e collegati da tutto il mondo, soprattutto perché in più di un'occasione alla sospensione delle partite del Mondiale per Club non ha fatto seguito nemmeno una goccia d'acqua. Il protocollo anche in Benfica-Chelsea con oltre due ore di stop è stato rispettato, come giusto che sia, e a quelle latitudini con i temporali e soprattutto con le scariche elettriche non si scherza: se all'orizzonte è registrato un fulmine l'evento sportivo all'aperto si ferma e lo stadio viene fatto evacuare. Senza se, senza ma. Lo stupore semmai è dovuto al fatto che gli appassionati di sport da tutto il mondo non sono abituati a questo tipo di decisione che invece, per chi segue MLS, MLB e NFL (anche se si gioca in un periodo dell'anno diverso) è la normalità. Per buona pace anche del Mondiale che nell'estate 2026 vivrà esattamente le stesse situazioni.