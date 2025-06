Fulmini e calcio, un pericolo concreto: i casi in cui un protocollo sicurezza avrebbe evitato morti e feriti

Il protocollo studiato dalla FIFA per sospendere le partite durante un allerta meteo, seguendo le disposizioni delle autorità locali negli Stati Uniti, è mirato a prevenire possibili infortuni o, in caso più estremi ma non impossibili, danni peggiori come la morte. Come dopo le due ore di stop di Benfica-Chelsea per fulmini registrati nel raggio di 10 chilometri dal Bank of America Stadium di Charlotte, il malumore tra i tifosi allo stadio o davanti alla tv è presente, ma alla base c'è la priorità sia della FIFA che della polizia locale: la sicurezza di tutte le persone presenti a un evento all'esterno, dai giocatori alle persone presenti sugli spalti. Negli Stati Uniti gli incidenti dovuti a fulmini o maltempo non sono così rari, ma in tutto il mondo il rischio di rimanere folgorati da un fulmine è improbabile, ma la storia ci insegna che lo è meno di quanto si possa pensare.