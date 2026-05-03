Dosso con la 4x100 mista nella seconda giornata delle World Relays a Gaborone
La campionessa del mondo dei 60 indoor impegnata con la staffetta veloce mista per ottenere la qualificazione mondiale. Tutte le formazioni odierne e gli orari delle garedi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Zaynab Dosso sarà schierata oggi pomeriggio nella 4x100 mista dell'ottava edizione delle World Relays a Gaborone, in Botswana, nell'ottica di ottenere uno dei quattro ulteriori posti di qualificazione per i mondiali di Pechino 2027 relativamente a tale staffetta che ieri aveva fallito l'accesso al primo turno.
La squadra azzurra, oltre alla campionessa del mondo dei 60 indoor ieri impegnata a ottenere il pass iridato per la 4x100 donne, sarà composta anche da Junior Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi, che con Irene Siragusa oggi sostituita, hanno realizzato in ogni caso il nuovo primato italiano di 40"96 e l'undicesimo tempo globale, il terzo tra le squadre che gareggeranno oggi, che fa molto ben sperare nelle possibilità di qualificazione.
Il passaggio oggi della 26enne velocista azzurra alla staffetta mista, renderà ovviamente meno competitiva la 4x100 donne impegnata nella finale per l'assegnazione del titolo della manifestazione, e sarà composta da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese, queste ultime due al posto di Margherita Castellani e appunto della Dosso.
Sempre nell'ottica di conquistare gli ultimi 4 posti assegnati nell'evento per l'accesso diretto ai mondiali di Pechino, ricordando sempre come ce ne saranno ulteriori 4 dati dal ranking del 2027, la 4x100 uomini composta da Eduardo Longobardi, che sostituisce Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali cercherà il riscatto dopo la prestazione non brillante di ieri che l'ha vista ottenere il sedicesimo tempo totale con 38"74, l'ottavo tra le formazioni impegnate in data odierna.
Per quanto riguarda le staffette brillantemente qualificate ieri, che oggi lotteranno per un posto sul podio nell'assegnazione del titolo delle World Relays, la 4x400 donne schiererà Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, mentre la 4x400 mista Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro, in pratica le stesse formazioni di ieri.
ORARIO GARE ODIERNE
14:02: 4x100 mista - secondo turno
14:20: 4x400 mista - secondo turno
14:44: 4x400 donne - secondo turno
15:08: 4x400 uomini - secondo turno
15:30: 4x100 donne - secondo turno
15:47: 4x100 uomini - secondo turno
16:05: 4x100 mista - finale
16:13: 4x400 mista - finale
16:24: 4x100 donne - finale
16:32: 4x100 uomini - finale
16:40: 4x400 donne - finale
16:51: 4x400 uomini - finale