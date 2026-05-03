Dosso con la 4x100 mista nella seconda giornata delle World Relays a Gaborone

La squadra azzurra, oltre alla campionessa del mondo dei 60 indoor ieri impegnata a ottenere il pass iridato per la 4x100 donne, sarà composta anche da Junior Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi, che con Irene Siragusa oggi sostituita, hanno realizzato in ogni caso il nuovo primato italiano di 40"96 e l'undicesimo tempo globale, il terzo tra le squadre che gareggeranno oggi, che fa molto ben sperare nelle possibilità di qualificazione.