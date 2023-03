GP Bahrain, guai e ritiro per Leclerc: "C'è da lavorare"

GUAI FERRARI

Perdita di potenza improvvisa per la SF-23 di Leclerc che si ritira dal GP del Bahrain a 16 giri dal termine

© Getty Images Inizia male la stagione di Leclerc, con la SF-23 che lascia a piedi il monegasco a 16 giri dal termine del GP del Bahrain. "No power" ha comunicato affranto il 16 della Rossa al giro 41, mentre si trovava in terza posizione alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen, leader assoluto della gara, e quella di Sergio Perez. Perdita di potenza improvvisa per la Ferrari che, nonostante il cambio di batteria a poche ore dall'avvio della gara, ha tradito il monegasco in pista a Sakhir.

Il timore, prima della gara, era sull'affidabilità della SF-23 di Charles Leclerc, col cambio batteria e centralina che era stato deciso per precauzione. Ma nonostante tutto, a 16 dal termine della prima gara stagionale, il monegasco è stato costretto al ritiro tradito dal motore (forse la parte endotermica). La monoposto sarà controllata da cima a fondo una volta rientrata i box, nel tentativo di cercare di venire a capo del guaio accorso al monegasco che non dava forfait per guasto in gara dal GP di Baku dello scorso anno.

LECLERC: "DOBBIAMO LAVORARE"

Amaro il commento di Charles Leclerc al rientro ai box dopo il ritiro: "Che non eravamo veloci lo sapevamo già, siamo troppo lontani e Red Bull ha trovato di certo qualcosa perché sono di un'altra categoria. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa perché così si fa fatica".