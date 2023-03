GP Bahrain, Leclerc cambia subito batteria per precauzione

GP BAHRAIN

Ferrari si gioca il primo bonus: sostituita la batteria dopo delle anomalie nel check pre-gara

Subito modifiche per la SF-23 di Charles Leclerc, che nel GP del Bahrain scenderà in pista con batteria e centralina nuove. A comunicarlo è stata la FIA che in mattinata ha ricevuto da Ferrari l'avviso del cambio dopo delle anomalie emerse nel corso del check svolto nei box a Sakhir. Primo bonus, quindi, giocato da Maranello che ha preso questa decisione per precauzione per spedire in Italia l'elemento che verrà ispezionato.

Di certo non si tratta di un buon inizio per Ferrari che, pronti via, ha dovuto mettere mano alla monoposto di Leclerc. Per la SF-23 del monegasco, infatti, modifiche non di poco conto che nel corso della stagione potrebbero portare anche a penalità. Siamo ancora lontani da questa ipotesi (dopo il secondo cambio batteria scatta la penalità), perché non è detto che la batteria sostituita sia ko. La decisione, presa per precauzione, permetterà a Ferrari di spedire a Maranello l'elemento che questa mattina, nel corso del check, ha presentato dei parametri anomali che hanno fatto preoccupare gli ingegneri.

Oltre alla batteria, che in caso di malfunzionamento avrebbe potuto provocare guai in gara al monegasco, è stata sostituita anche la centralina (CE). Leclerc, comunque, non subirà alcuna penalità e nel GP del Bahrain partirà dalla seconda fila, in terza casella in griglia.