Gina Schumacher: "Dopo l’incidente di mio padre mi sono dedicata completamente ai cavalli”

Dietro una delle famiglie più iconiche della Formula 1 si nasconde una storia di resilienza lontana dai circuiti. Nel documentario Horsepower: The World of Gina Schumacher, la figlia del campione del Mondo apre una finestra sul proprio percorso personale, segnato dall’incidente del padre e dalla necessità di trovare un nuovo equilibrio.

“Avevo bisogno di fare qualcosa”

«Dopo l’incidente di mio padre, mi sono dedicata completamente a questo perché avevo bisogno di fare qualcosa». Le parole di Gina Schumacher restituiscono la dimensione più intima di quella scelta. Non solo una passione, ma una risposta a un vuoto improvviso. «I cavalli sono sempre stati importanti. Ma da allora… non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata a superare tutto». Il legame con i cavalli nasce anni prima, durante un viaggio a Dubai, quando la famiglia scopre i Quarter Horse, apprezzati per il loro carattere docile.

Le parole della moglie

Nel documentario interviene anche Corinna Schumacher, ricordando una frase del marito: «Michael mi disse: “Gina sarà molto meglio di te. Perché è più egoista. Come sportivo devi esserlo in un certo senso. Ed è una cosa positiva”». Dall'incidente sugli sci di Michael Schumacher, avvenuto nel 2013 a Méribel, le informazioni sulle condizioni del campione tedesco restano limitate. La famiglia continua a mantenere il massimo riserbo.