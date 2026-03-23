200 anni fa la prima fotografia: gli scatti più iconici della Formula 1

L'epopea di Senna

L’epoca moderna è l'immagine della monoposto di Ayrton Senna dopo l'incidente a Imola nel 1994. Tre anni prima, a Interlagos, lo stesso Senna sfinito alza la bandiera brasiliana dopo una vittoria epica: orgoglio nazionale e mito sportivo nello stesso fotogramma. E sotto la pioggia di Donington, nel 1993, un’altra immagine eterna lo consacra “Rain Master”, mentre danza sull’asfalto bagnato lasciando tutti alle spalle.

L'orchestra di Suzuka

Anche la leggenda può mostrarsi leggera. A Suzuka, Michael Schumacher sale sul podio e si mette a dirigere l'orchestra davanti al pubblico giapponese: un momento inatteso, quasi intimo, che rivela il lato umano di un dominatore spesso percepito come glaciale. Uno scatto diverso dal solito eroismo sportivo, ma proprio per questo rimasto nella memoria. Molto prima, la Formula 1 era sopravvivenza pura. La Ferrari in fiamme di Niki Lauda al Nürburgring nel 1976 è una delle immagini più crude mai scattate in pista: il rischio reale, senza filtri. Pochi mesi dopo, un’altra fotografia immortala Lauda accanto al rivale James Hunt.

Imprese epiche

Gli anni eroici hanno l’audacia di Gilles Villeneuve che continua su tre ruote a Zandvoort, tra scintille e detriti: istinto puro, oltre la logica. E hanno l’assurdo cinematografico di Alberto Ascari che finisce nel porto di Monaco, con l’auto che vola verso il mare. La fatica estrema ha il volto stravolto di Nigel Mansell, che nel caldo texano del 1984 prova a spingere la sua Williams fino al traguardo: una resa epica del limite umano.

Incidenti e vittorie

L’era contemporanea ha uno dei suoi fotogrammi più discussi a Monza: la Red Bull di Max Verstappen che finisce letteralmente sopra la Mercedes di Lewis Hamilton. Un’immagine spettacolare e controversa che racconta la rivalità più feroce degli ultimi anni. E poi il fuoco che divampa in tutta la sua forza e la Haas spezzata tra le barriere. Romain Grosjean che emerge dalle fiamme in Bahrain. Uno scatto che sembra impossibile e invece segna uno spartiacque sulla sicurezza moderna.