Giancarlo Fisichella celebra la vittoria Antonelli: "Spero sia la prima di tante altre"

Una vittoria così attesa da prendersi tutte le prime pagine. Digitali e non, televisive e dei social: tutti celebrano Kimi Antonelli e la sua vittoria nel GP di Cina. Un trionfo atteso da 20 anni, quando il 19 marzo 2006 Giancarlo Fisichella tagliò per primo il traguardo in Malesia conquistando il primo posto. Kimi non aveva neppure tre mesi di vita, e chi l'avrebbe mai detto che un ragazzo di Bologna avrebbe riportato l'Italia sul gradino più alto del podio. "Complimenti a Kimi Antonelli per il suo strepitoso weekend di gara in Cina, soprattutto per la vittoria di domenica, esattamente 20 anni dopo la mia ultima vittoria in Formula 1", ha dichiarato in esclusiva a SportMediaset Giancarlo Fisichella. "Spero sia la prima di tante altre e gli faccio un grande in bocca al lupo per il proseguio della sua carriera", ha concluso il pilota romano.