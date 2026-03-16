Dichiarazioni

Giancarlo Fisichella celebra la vittoria Antonelli: "Spero sia la prima di tante altre"

L'ex pilota di Formula 1, ultimo italiano ad aver vinto un GP nel 2006, è sicuro che il 19 enne potrà far bene durante il mondiale

di Tommaso Marcoli
16 Mar 2026 - 10:58
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Una vittoria così attesa da prendersi tutte le prime pagine. Digitali e non, televisive e dei social: tutti celebrano Kimi Antonelli e la sua vittoria nel GP di Cina. Un trionfo atteso da 20 anni, quando il 19 marzo 2006 Giancarlo Fisichella tagliò per primo il traguardo in Malesia conquistando il primo posto. Kimi non aveva neppure tre mesi di vita, e chi l'avrebbe mai detto che un ragazzo di Bologna avrebbe riportato l'Italia sul gradino più alto del podio. "Complimenti a Kimi Antonelli per il suo strepitoso weekend di gara in Cina, soprattutto per la vittoria di domenica, esattamente 20 anni dopo la mia ultima vittoria in Formula 1", ha dichiarato in esclusiva a SportMediaset Giancarlo Fisichella. "Spero sia la prima di tante altre e gli faccio un grande in bocca al lupo per il proseguio della sua carriera", ha concluso il pilota romano.

Antonelli nel club: ecco tutti gli italiani che hanno vinto in F1

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© Getty Images |  Andrea Kimi Antonelli - 1 vittoria
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La felicità di Jarno Trulli
Altro grande del motorsport italiano, Jarno Trulli si è congratulato con il pilota bolognese: "Continuerà, con la Mercedes che in questo momento ha uno strapotere su tutti gli altri, a darci grandi soddisfazioni". L'ex Renault e Minardi è sicuro che Antonelli ha le carte in regola e le competenze tecniche per continuare a fare bene. "È nella posizione di potersi giocare il mondiale e non è poco per un ragazzo di 19 anni. Ci auguriamo di poter continuare a vedere un mondiale che almeno in parte possa continuare a darci delle soddisfazioni". Ha dichiarato in esclusiva a SportMediaset. "Finalmente un italiano riporta la nostra bandiera sul più alto gradino del podio". 

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