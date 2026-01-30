Lecce, Ngom si presenta: "Darò il mio contributo per la salvezza"

Oumar Ngom è stato ufficialmente presentato oggi dal Lecce. Queste le parole del nuovo centrocampista del Lecce: "So di essere arrivato in un club che dà molta importanza ai giovani e sono contento di essere qui. Non voglio dare importanza ai miei obiettivi, ma quelli della squadra e quindi la salvezza. Cercherò di dare il mio contributo, giocando al massimo delle mie possibilità e portando energia. Ho percepito da subito il calore dei tifosi, farò del mio meglio per renderli felici".