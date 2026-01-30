Juve, Comolli: "Con il Galatasaray sfida combattuta, non c'è una favorita"

"Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall'avversario, sarebbe stata dura. Sarà entusiasmante andare a Istanbul, troveremo un'atmosfera incredibile allo stadio. Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus. Sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti". Lo ha detto Damiel Comolli, Chief Executive Officer di Juventus, commentando il sorteggio che vedrà i bianconeri affrontare il Galatasaray nel playoff di Champions League.