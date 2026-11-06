FP1 da campioni a San Paolo: Norris precede Antonelli, poi Verstappen e Hamilton

In pista ci sono sei rookies ma la differenza la fanno i campioni. Il fine settimana del Gran Premio del Brasile inizia con il miglior tempo di Lando Norris nel primo dei tre turni di prove libere in programma a San Paolo. In attesa di cedere... definitivamente lo scettro a Kimi Antonelli, il campione del mondo 2025 firma la miglior prestazione in un minuto, 17 secondi e 117 millesimi, prevalendo per soli 82 millesimi proprio sul suo successore nell'albo d'oro del Mondiale. Alle loro spalle ci sono altri due (pluri nel loro caso)campioni del mondo: terzo tempo per Max Verstappen a 236 millesimi dalla vetta, quarto a 324 millesimi per Lewis Hamilton. A completare la top five è George Russell (+0.386) che domenica al via sconterà una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la (prevista) sostituzione della power unit.