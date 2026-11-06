FP1 da campioni a San Paolo: Norris precede Antonelli, poi Verstappen e Hamilton
Il weekend paulista si apre con una sessione nobilitata dai campioni del mondo degli ultimi dieci annidi Stefano Gatti
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In pista ci sono sei rookies ma la differenza la fanno i campioni. Il fine settimana del Gran Premio del Brasile inizia con il miglior tempo di Lando Norris nel primo dei tre turni di prove libere in programma a San Paolo. In attesa di cedere... definitivamente lo scettro a Kimi Antonelli, il campione del mondo 2025 firma la miglior prestazione in un minuto, 17 secondi e 117 millesimi, prevalendo per soli 82 millesimi proprio sul suo successore nell'albo d'oro del Mondiale. Alle loro spalle ci sono altri due (pluri nel loro caso)campioni del mondo: terzo tempo per Max Verstappen a 236 millesimi dalla vetta, quarto a 324 millesimi per Lewis Hamilton. A completare la top five è George Russell (+0.386) che domenica al via sconterà una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la (prevista) sostituzione della power unit.
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Isack Hadjar porta la seconda Red Bull sulla sesta casella della classifica dei tempi davanti a Gabriele Minì che - da regolamento rookies - prende per la FP1 paulista il posto di Pierre Gasly sulla Alpine powered by Mercedes. Il talento siciliano è il migliore dei sei rookies in pista. Tra di loro, non va oltre il ventunesimo e penultimo tempo Dino Beganovic al volante della SF-26 del neopapà Charles Leclerc che torna al volante già dal secondo turno di prove libere. Poca fortuna per io giovane svedese che si dedica a test di aerodinamica e viene poi richiamato ai box per un allarme di affidabilità proprio mentre si stava lanciando per un giro veloce.
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Poco più avanti di lui in classifica c'è il suo ormai ex collega di Ferrari Academy Rafael Camara, diciottesimo al debutto con la Haas, sulla quale ha preso il posto dell'appiedato Esteban Ocon. Quasi due secondi il ritardo del talento di Recife, chiamato all'esordio in Formula Uno davanti al pubblico di casa ma per la prima volta in assoluto in pista anche ad Interlagos. Tornando in alta classifica, Minì si mette dietro l'altro brasiliano Gabriel Bortoleto (Audi) e fa meglio anche dell'altro pilota Alpine Franco Colapinto. Liam Lawson (Racing Bulls) sigilla una top ten dalla quale resta fuori di misura il terzo italiano in pista: undicesimo tempo per Leonardo Fornaroli sulla McLaren di Oscar Piastri ad un secondoe 116 millesimi dalla MCL40 gemella del leader Norris.