Wolff scrive alla Mercedes elogiando Kimi Antonelli: "Nessuno può guidare al suo posto, ha qualità innate"

"Kimi ha commesso degli errori, come tutti noi, ma non ha mai smesso di imparare, di ascoltare e di credere in ciò che poteva raggiungere" si legge nel testo inviato al team. "Quando mi dicono che ho dei meriti nell'averlo scoperto o reso campione del mondo so che molti altri hanno contribuito. Sì, ho creduto in lui. E sì, a un certo punto ho tenuto duro per quella decisione. Ma è più facile credere in persone che ti hanno già dato buoni motivi per credere in loro".