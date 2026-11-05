formula 1

Wolff scrive alla Mercedes elogiando Kimi Antonelli: "Nessuno può guidare al suo posto, ha qualità innate"

La toccante lettera di Toto Wolff ai dipendenti Mercedes dopo il titolo iridato di Kimi Antonelli: l'elogio alla maturità e al talento del 20enne bolognese

05 Nov 2026 - 11:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'emozionante messaggio inviato da Toto Wolff a tutto il personale della Mercedes via mail celebra la straordinaria parabola iridata di Kimi Antonelli, ripercorrendo le tappe della sua crescita umana e professionale. Il Team Principal ha voluto rendere omaggio in prima persona al valore unico del pilota italiano, ricordando il loro primissimo incontro avvenuto quando il giovane talento bolognese aveva appena 11 anni. Nel suo discorso rivolto all'azienda, Wolff ha sottolineato la forza interiore che ha permesso al ragazzo di reggere la pressione di un debutto da brividi. Sostituire una figura ingombrante come Lewis Hamilton a soli 18 anni rappresentava una scommessa audace, ma la risposta di Antonelli in pista ha dato ragione all'intuizione del manager austriaco.

Wolff si è soffermato sui valori che rendono speciale il nuovo campione del mondo. "Nessuno può dargli la determinazione di andare avanti dopo un weekend difficile, il coraggio di salire nuovamente in vettura dopo n errore o la resilienza nel dover fronteggiare la pressione di guidare per Mercedes. Sono qualità innate" ha spiegato, rendendo merito al lavoro svolto dai genitori Marco e Veronica fin dai tempi dei kart.

Ma è sulla tenuta mentale e sulla maturità del ragazzo che si è concentrato l'elogio più sincero. "Per quanto supporto, opportunità e guida tu possa offrire a un giovane pilota, nessuno può guidare al suo posto" ha rimarcato Wolff, evidenziando come la capacità di reazione dopo i weekend complicati e i fisiologici errori sia un dono del tutto personale del giovane alfiere.

"Kimi ha commesso degli errori, come tutti noi, ma non ha mai smesso di imparare, di ascoltare e di credere in ciò che poteva raggiungere" si legge nel testo inviato al team. "Quando mi dicono che ho dei meriti nell'averlo scoperto o reso campione del mondo so che molti altri hanno contribuito. Sì, ho creduto in lui. E sì, a un certo punto ho tenuto duro per quella decisione. Ma è più facile credere in persone che ti hanno già dato buoni motivi per credere in loro".

"Alla fine è rimasto lo stesso ragazzo fondamentalmente perbene che ho conosciuto tutti quegli anni fa" ha chiosato con orgoglio Wolff "Non è il mio successo, è il nostro". 

Un fenomeno anche da bambino: le foto di Kimi Antonelli prima della Formula 1

1 di 7
© ACI
© ACI
© ACI

© ACI

© ACI

toto wolff
mercedes
lettera
kimi antonelli

Ultimi video

00:40
Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

01:34
Come Senna

Kimi come Senna

01:34
Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

01:28
Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

Dino Chiesa: l'uomo che ha formato Kimi

01:29
Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

Kimi, non sei solo: tutti i giovani campioni

00:07
Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

00:40
Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

01:02
CLIP REAZIONI CASALECCHIO PER SITO

Anche Casalecchio di Reno festeggia il trionfo del concittadino Kimi Antonelli

00:24
DICH BEZZECCHI SU ANTONELLI POST TITOLO DICH

I complimenti di Bezzecchi: "Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti"

01:17
F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

00:24
Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

00:27
Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

01:06
Kimi incontra Wembanyama

Kimi incontra Wembanyama

00:21
La security non riconosce Kimi Antonelli

Antonelli 'rimbalzato' a Singapore, la security non lo riconosce: poi Max risolve tutto

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

00:40
Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

I più visti di Formula 1

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Antonelli festeggia, Russell 'scappa'. Wolff: "Era sconvolto, momento catastrofico" | Mercedes multata

Kimi ricorda il nonno e scoppia in lacrime: "Sarebbe orgoglioso di me"

Kimi Antonelli arriva nel paddock con la sorella: l'outfit di Maggie è già virale

Antonelli campione, esplode la festa

Leclerc lascia il Brasile e torna a Monaco per la nascita della figlia: chi correrà in FP1 al suo posto

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:20
Fifa: membro Consiglio Kohzo Tashima si candida a presidente
15:13
MotoGp, Domenicali: "Stagione partita male ma ci abbiamo creduto"
15:10
L'Almeria di Cristiano Ronaldo devolverà l'incasso alla famiglia di de Miguel
15:02
Lecce, Coulibaly riprende a lavorare in gruppo
15:01
Manchester United, contatto con Deschamps: la posizione del tecnico