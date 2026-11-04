Leclerc torna a casa per la nascita della figlia: nelle FP1 Dino Beganovic prenderà il suo posto

Le polemiche in casa Ferrari, stavolta, non c'entrano e passano inevitabilmente in secondo piano. Charles Leclerc ha lasciato il Brasile ed è tornato a casa per stare accanto alla compagna Alexandra Saint Mleux e non perdersi uno dei momenti più emozionanti della vita di un genitore: è nata Bianca, la primogenita del pilota della Rossa.