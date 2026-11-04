Leclerc torna a casa per la nascita della figlia: nelle FP1 Dino Beganovic prenderà il suo posto
Il pilota della Ferrari Driver Academy prenderà la monoposto del monegasco nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo
Le polemiche in casa Ferrari, stavolta, non c'entrano e passano inevitabilmente in secondo piano. Charles Leclerc ha lasciato il Brasile ed è tornato a casa per stare accanto alla compagna Alexandra Saint Mleux e non perdersi uno dei momenti più emozionanti della vita di un genitore: è nata Bianca, la primogenita del pilota della Rossa.
La notizia ha iniziato a circolare sui social dopo che la Scuderia Ferrari ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, che Dino Beganovic, terzo pilota e collaudatore della Ferrari Driver Academy, attualmente impegnato in Formula 2, prenderà parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile.
Per il giovane svedese si aprono così le porte del box del Cavallino nel weekend di San Paolo, quartultimo appuntamento della stagione. Il talento della FDA ha già preso parte quest'anno a due sessioni di prove libere al volante della SF-26, rispettando gli obblighi imposti dalla FIA alle scuderie per garantire spazio ai giovani piloti. Il classe 2004 aveva già guidato nella prima sessione del venerdì in occasione del GP di Catalunya, a Barcellona, e del GP d'Austria, a Spielberg. Ora Beganovic ha una nuova, importante occasione per tornare nell'abitacolo della monoposto di Maranello.
Il giovane svedese, tuttavia, non sarà l'unico pilota della Ferrari Driver Academy impegnato nel fine settimana brasiliano. In Brasile farà infatti il suo debutto anche Rafael Câmara con la Haas. Il ventunenne di Recife avrebbe dovuto disputare soltanto la prima sessione di prove libere nella gara di casa. La decisione definitiva del team principal Ayao Komatsu di appiedare Esteban Ocon ha però accelerato i tempi del suo debutto, anticipando un percorso che porterà Câmara a diventare pilota titolare a partire dalla stagione 2027.
Mentre i giovani talenti della Ferrari Driver Academy guardano al futuro in pista, Charles Leclerc ha appena tagliato il traguardo del traguardo più bello della sua vita. Il pilota monegasco è diventato papà: con la nascita della piccola Bianca, il tanto atteso fiocco rosa è finalmente arrivato. Il Cavallino ha una nuova tifosa.