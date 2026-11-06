Fondo Fine Carriera Calciatori e Allenatori: "Accuse strumentali e politiche, pagate tutte le liquidazioni dovute"

Le somme che sarebbero state “scovate” – circa 1,2 milioni di euro riferiti a oltre 90 iscritti – non sono state liquidate perché gli iscritti interessati non hanno ancora presentato la domanda. Se l'avessero fatto, le avrebbero già ricevute entro il termine di due mesi previsto dallo Statuto. Per questo appare strumentale che chi li assiste, invece di supportare i clienti nell'avviare la procedura, preferisca sostenere che il Fondo non paga quando ci sono ex calciatori che potrebbero ritirare quanto spetta loro da mesi. Delle 627 posizioni contestate, solo 9 riguardano iscritti che non avevano mai chiesto prima una liquidazione. Si tratta in larga parte di richieste seriali, inoltrate strumentalmente dallo stesso studio legale, che vertevano soprattutto su richieste di estratti conto e versamenti, dati che ogni iscritto può controllare autonomamente sul portale del Fondo. È a queste richieste di informazioni, e non alle liquidazioni, che si riferiscono anche tutti i tempi di attesa contestati. Il Fondo risponde fornendo immediatamente all'iscritto le credenziali per accedere alla propria posizione, con procedure di autenticazione pensate per proteggere i dati personali e previdenziali degli iscritti, e non ha mai negato un'informativa a chi ne aveva diritto.