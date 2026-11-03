Antonelli: "Terrò il 12 di Senna, spero che Toto mi lasci il trofeo e... la mia Mercedes"

Nella marcia di avvicinamento al Gran Premio del Brasile, risuona ancora forte l'eco dei pensieri di Kimi Antonelli che - nella tappa sudamericana del Mondiale in programma nel weekend - affronta emblematicamente la sua prima gara da campione del mondo sulla pista di casa del suo idolo ed è molto probabile che Kimi lo faccia con un casco speciale dedicato a Senna. Non sarà di certo l'unico iniziativa - più o meno estemporanea con la quale il neocampione ha intenzione di festeggiare un'impresa per la quale - come ha detto lui stesso - "la prima svolta è stata la vittoria di Montecarlo. Lì ho capito che... si poteva fare. Poi la vittoria in rimonta a Monza, dove il sogno si è fatto concreto. Un bel colpo psicologico, avevo già messo in conto di perdere dei punti sui miei inseguitori e invece ne ho guadagnati". Aspettiamoci anche qualche colpo di testa a sorpresa, come quella di tingersi i capelli, mentre il sogno (nemmeno tanto segreto) nel cassetto di Kimi è quello di ottenere dalla Mercedes la W17 della sua cavalcata verso il titolo. "Almeno il telaio, da mettere in officina. Devo ancora convincere mio papà, lì dice che non c'è spazio..."