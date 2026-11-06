Daspo a ultrà Ferencvaros con maglia Mussolini: bandito dagli stadi in tutta Europa

Una trasferta finita male. Il Ferencvaros ha espugnato San Siro battendo a sorpresa il milan per 2-0 ma il viaggio milanese di un ultrà ungherese non è stato a lieto fine. La Polizia infatti fa sapere di aver identificato durante le fasi di filtraggio all'ingresso dello stadio il 50enne già notato in precedenza in piazza Duomo con una t-shirt con il volto di Benito Mussolini. Una volta individuato ai tornelli a San Siro, l'ultrà ungherese è stato indagato in stato di libertà per il reato ex art. 2 della Legge 205/1993 e la maglietta è stata sottoposta a sequestro.