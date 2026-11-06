Daspo a ultrà Ferencvaros con maglia Mussolini: bandito dagli stadi in tutta Europa

Una trasferta finita male. Il Ferencvaros ha espugnato San Siro battendo a sorpresa il milan per 2-0 ma il viaggio milanese di un ultrà ungherese non è stato a lieto fine. La Polizia infatti fa sapere di aver identificato durante le fasi di filtraggio all'ingresso dello stadio il 50enne già notato in precedenza in piazza Duomo con una t-shirt con il volto di Benito Mussolini. Una volta individuato ai tornelli a San Siro, l'ultrà ungherese è stato indagato in stato di libertà per il reato ex art. 2 della Legge 205/1993 e la maglietta è stata sottoposta a sequestro.
Il Questore di Milano, inoltre, ha emesso nei confronti del tifoso straniero la misura di prevenzione del Daspo per la durata di cinque anni, provvedimento per il quale gli viene interdetto l'accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche. Sono in corso ulteriori attività da parte della Polizia di Stato volte a identificare responsabili di condotte costituenti reato verificatesi prima della partita in piazza Duomo.