Fornaroli missione Mondiale 2027: "Ci sto lavorando, sono in una buona posizione"
Il ventunenne piacentino racconta la sua marcia di avvicinamento... all'esordio nel Mondiale la prossima stagionedi Stefano Gatti
© Getty Images
In una recente conversazione in esclusiva con la pagina web ufficiale della Formula Uno, Leonardo Fornaroli ha parlato delle sue prime esperienze in Formula Uno con la McLaren (e non solo), delle differenze nel metodo di lavoro di un team del Mondiale rispetto a quello della Formula 2 e della Formula 3 (categorie vinte dal ventunenne piacentino nel 2025 e nel 2024 rispettivamente con Trident e Invicta) e delle sue chances di debuttare da pilota titolare nel 2027, verosimilmente sulla Haas (spinta dalla power unit Ferrari!) al posto di Esteban Ocon. Ingaggiato da McLaren ai primi di dicembre dello scorso anno come test driver e pilota di riserva McLaren, negli ultimi mesi Leonardo ha guidato la monoposto papaya in diverse occasioni: in una sessione di test TPC (Test Previous Cars) a Barcellona, nelle FP1 del GP di Barcellona-Catalunya (al posto di Lando Norris) e in quelle del recente GP d'Ungheria (al posto di Oscar Piastri), senza dimenticare l'esibizione nel Goodwood Festival Of Speed e soprattutto un altro test TPC a Jerez de la Frontera con la Haas... In attesa di sviluppi, ecco le dichiarazioni più interessanti rilasciate da Leonado alla pagina web ufficiale della Formula Uno.
"Stanno succedendo un sacco di cose. Abbiamo fatto molte sessioni di simulazione per preparare ogni TPC e nelle FP1 nei Gran Premi, che ho trovato molto utile per il mio sviluppo. In tutti i TPC ho fatto passi avanti in ogni sessione e la mia prima FP1 la scorsa primavera a Barcellona è stata un'esperienza molto piacevole. In quella occasione non ho avuto a disposizione molti giri per spingere, ma l'obiettivo era aiutare la squadra fornendo loro buoni dati sull'aerodinamica".
"Voglio ringraziare profondamente McLaren e tutti coloro che lavorano nel Programma di Sviluppo Piloti per il loro supporto. Tutti nel team sono molto professionali, amano il loro lavoro e cercano di farmi godere di tutti i processi e tutto il lavoro. È un mondo diverso. È l'inizio di, come dire... è così che inizi a diventare un pilota professionista. Un team di Formula Uno è composto da molte più persone rispetto a F.2 e F.3. C'è molto più lavoro da fare ed è molto intenso ma a me piace molto, anche perché ci sono abituato. Tutte le categorie che mi hanno portato qui sono a un livello molto alto, quindi mi hanno insegnato come lavorare in questo ambiente e come convivere con le persone, e guidare è ciò che mi piace fare, quindi lo rende naturale, o quasi naturale! Arriveranno più TPC e FP1, più ore nel simulatore, più supporto per il venerdì e più lavoro con Lando e Oscar, cercherò di imparare il più possibile."
"Credo di poter approdare nel Mondiale, assolutamente sì. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di renderlo possibile. Adesso sono concentrato sul presente e sul mio lavoro. C'è ancora del lavoro da fare, ma penso che siamo a buon punto. Il percorso è stato molto lungo, a volte molto difficile. Non siamo ancora arrivati, ma dopo il mio primo test in F.1, il mio primo FP1 e tutto il lavoro fatto, siamo tutti molto felici e soddisfatti."