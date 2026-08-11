Fornaroli missione Mondiale 2027: "Ci sto lavorando, sono in una buona posizione"

"Voglio ringraziare profondamente McLaren e tutti coloro che lavorano nel Programma di Sviluppo Piloti per il loro supporto. Tutti nel team sono molto professionali, amano il loro lavoro e cercano di farmi godere di tutti i processi e tutto il lavoro. È un mondo diverso. È l'inizio di, come dire... è così che inizi a diventare un pilota professionista. Un team di Formula Uno è composto da molte più persone rispetto a F.2 e F.3. C'è molto più lavoro da fare ed è molto intenso ma a me piace molto, anche perché ci sono abituato. Tutte le categorie che mi hanno portato qui sono a un livello molto alto, quindi mi hanno insegnato come lavorare in questo ambiente e come convivere con le persone, e guidare è ciò che mi piace fare, quindi lo rende naturale, o quasi naturale! Arriveranno più TPC e FP1, più ore nel simulatore, più supporto per il venerdì e più lavoro con Lando e Oscar, cercherò di imparare il più possibile."