Da passione a business: Hamilton ha aperto un negozio di carte da collezione

Ferrari a Madrid: Leclerc e Hamilton girano in anteprima
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Oltre alla musica e alla moda, tra le tante passioni extra circuito di Lewis Hamilton sembra che ci siano anche le figurine. Il pilota della Ferrari, infatti, ha appena aperto a Francoforte Card Culture by Lewis Hamilton, il suo primo negozio di carte da collezione.
Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non si limiterà alla sola Germania, ma vuole dare vita a un progetto internazionale con store dislocati in molte parti del mondo, soprattutto in Asia, Europa e Medio Oriente. Quello tedesco, però, è molto di più di un semplice punto vendita. L'idea del pilota britannico è creare un luogo di incontro tra collezionisti in cui possono essere anche ospitati eventi e attività formative.
Secondo quanto riportato da diverse testate straniere, ad Hamilton è sempre piaciuto collezionare figurine, fin da quando era bambino. Da qui, dunque, l'idea di trasformare quello che era un semplice hobby in un vero e proprio business. Card Culture è stato sviluppato insieme a Dave & Adam's Card World, uno dei principali attori internazionali nel mercato delle carte da collezione.
Non è la prima volta che il pilota britannico decide di intraprendere anche la carriera da uomo d'affari. In questi ultimi anni, infatti, Sir Lewis ha aperto diverse attività in ambiti come moda, intrattenimento, food e sostenibilità.
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