Kimi Antonelli si rilassa in Sardegna: spuntano le foto con una ragazza 'misteriosa'

Kimi Antonelli si sta godendo le vacanze dopo una grande prima parte di stagione in Formula 1. Il pilota è in testa al Mondiale, e sui social ha postato un video simpatico in cui mostra la sua routine estiva direttamente dalla barca che lo sta ospitando in questi giorni di relax. Intanto sui social, e non solo, stanno circolando delle foto che ritraggono il pilota della Mercedes in compagnia di una ragazza mentre giocano a racchettoni in Costa Smeralda. Una ragazza che in tanti stanno definendo "misteriosa" dato che non è ancora noto il suo nome.