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Kimi Antonelli si rilassa in Sardegna: spuntano le foto con una ragazza 'misteriosa'

Il pilota della Mercedes è single da alcuni mesi: gli scatti in Costa Smeralda scatenano il gossip 

06 Ago 2026 - 12:49
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Kimi Antonelli si sta godendo le vacanze dopo una grande prima parte di stagione in Formula 1. Il pilota è in testa al Mondiale, e sui social ha postato un video simpatico in cui mostra la sua routine estiva direttamente dalla barca che lo sta ospitando in questi giorni di relax. Intanto sui social, e non solo, stanno circolando delle foto che ritraggono il pilota della Mercedes in compagnia di una ragazza mentre giocano a racchettoni in Costa Smeralda. Una ragazza che in tanti stanno definendo "misteriosa" dato che non è ancora noto il suo nome.

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Si tratta della sua nuova compagna? Possibile. La certezza è che Antonelli è single dopo la fine della storia con Eliska Babicková, influencer ceca dalla quale il 19enne si è separato lo scorso febbraio. Presto sono attese novità dato che Kimi, già al centro del circus della F1, è seguito dai paparazzi che alimentano costantemente il gossip intorno a lui.

Kimi Antonelli, torta in faccia al papà per il compleanno: quante risate!

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© Mercedes instagram
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